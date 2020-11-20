Пермь, 20 ноября, 2020, 07:52 — ИА Регнум. Проект жителя Перми Олега Пономарёва вошёл в ТОП-100 по результатам конкурса в рамках форума «Сильные идея для нового времени». Проекты-победители получат поддержку как соответствующие стратегическим целям развития страны. Об «Виртуальной фабрике», ставшей победителем федерального конкурса, в интервью ИА REGNUM с её автором Олегом Пономарёвым.

Из личного архива Автор проекта «Виртуальная фабрика» Олег Пономарёв

ИАREGNUM: Олег, Ваш проект «Виртуальная фабрика» стал победителем конкурса в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». В чем суть и сила представленной Вами идеи?

Решение, реализованное в проекте «Виртуальная фабрика», находится на стыке реального и цифрового мира. относится к мировому тренду UBERизации различных отраслей экономики

Использование «больших данных» и интернет-экономика выводят мировое производство на новый технологический уровень с умными товарами, умными станками и умными системами управления производством. Эффективное использование их является ключом к освоению новых возможностей.

«Виртуальная фабрика» преобразует недозагруженные простаивающие производственные мощности предприятий в производственные услуги и сервисы по требованию заказчиков за счет создания системы управления распределенными производственными мощностями (находящимися на разных предприятиях, в городах, странах…) как единым объектом

С другой стороны, глобальные вызовы, с которыми пришлось столкнуться бизнесу в период пандемии, выявили неспособность традиционных бизнес-моделей обеспечивать экономическую устойчивость компаниям. Падение спроса, простои производственных мощностей, большие административные издержки, разрушение цепочек кооперации, срывы поставок. Например, в металлообработке около 25% времени ЧПУ-станки остаются незагруженными. В России этот показатель значительно выше — 70−75%. Глобальная электронная коммерция диктует свои сжатые сроки вывода новой продукции на рынок, а отечественные промышленные площадки не способны гибко и быстро адаптироваться под новые заказы.

Реализация проекта станет важнейшим фактором для экономики страны, обеспечивая развитие промышленного производства и встраивание его в глобальные цепочки поставок

ИАREGNUM: В чём видите экономическую целесообразность реализации проекта?

Предприятия получают дополнительной выручку и прибыль от загрузки производственных мощностей. Происходит минимизация управленческого внимания на поиск заказов; рост доходности как на станок, так и на предприятие в целом; рост производительности труда за счет увеличения загрузки производства. Создаются понятные условия для инвестирования в парк производственного оборудования.

В свою очередь заказчики получают сокращение цикла организации производства с нескольких месяцев до 72 часов; упрощенный заказ и расчет цен в один клик при высокой скорости и надежности плановых поставок комплектующих. Происходит минимизация управленческого внимания на организацию и управление заказами. Заказчик получает комплектующие оперативно и с минимальными рисками, работая с одним генподрядчиком в лице агрегатора.

ИАREGNUM: В представленном на форме проекте Вы указали, что есть опыт в реализации идеи (прототип решения). Расскажите о нём.

Уже выполнено техническое проектирование экосистемы «Виртуальной фабрики». Созданы модуль быстрого оформления заказа, который успешно эксплуатируется в целях отработки бизнес-процессов, а также прототип мультиагентной системы управления, позволяющий оборудованию без участия человека «торговаться за заказ», прототип интеллектуальной производственной платформы мгновенного расчета стоимости производства по конструкторской документации.

Реализуются пилотные заказы производства деталей и комплектующих по требованию, успешно протестированы услуги по доставке на склады международных площадок электронной коммерции и решения задач по сопровождению заказов, 14 международных площадок электронной коммерции в воронке продаж, моделируются новые бизнес-процессы.