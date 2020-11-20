Барнаул, 20 ноября, 2020, 07:21 — ИА Регнум. Бийск стал единственным городом Алтайского края, провалившим реализацию общероссийского проекта «Комфортная городская среда». Как сообщает «Бийский рабочий», из запланированных 78 дворов в алтайском наукограде удалось отремонтировать лишь 54.

Колотовкина Марина Дом Осипова, Бийск

Остальными не позволяет заниматься погода, в регионе выпал снег. Неосвоенными остались более 30 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что алтайскому наукограду грозят серьёзные финансовые санкции, стало известно в начале ноября 2020 года.

Дело в том, что конкурс с ценой контракта более 100 миллионов рублей на ремонт 78 дворов в Бийске выиграла томская фирма «Стройкомплект». Но у генподрядчика не оказалось ни техники, ни персонала.