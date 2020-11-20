«Сибирский угольный альянс» получил многомиллионный иск
Кемерово, 20 ноября, 2020, 07:21 — ИА Регнум. Одна из крупнейших лизинговых компаний РФ «Трансфин-М» обратилась с многомиллионным иском к трём юрлицам, в том числе к ООО «Горнодобывающая компания «Сибирский угольный альянс» из Кемеровской области. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать дело 8 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.
Иск от ПАО «Трансфин-М» поступил в суд 3 ноября 2020 года и был принят 9 ноября судей Нечипоренко. Ответчиками по делу на 206 005 929,53 рубля выступают ООО «Кузбасс Майнинг», ООО «Горнодобывающая компания «Сибирский Угольный Альянс», ООО «TB-Строй». Третьим лицом привлечено ООО «ТФМ-Спецтехника».
Истец требует взыскать солидарно с трёх ответчиков в его пользу «задолженность по соглашению о новации №01−08/19/ТФМ/КМ (ДЦ)
Отдельно с «Сибирского угольного альянса» требуют неустойки «в размере 0,06% за неоплату требования в срок в размере 4 144 039,53 рубля», «в размере 0,06%, начисленную на сумму 186 668 447,40 руб.
Напомним, владельцами ООО «Горнодобывающая компания «Сибирский Угольный Альянс» являются Владимир Рычков и Константин Евлампиев. Рычков также — единственный владелец ООО «Холдинговая угольная компания», которое работает в Новокузнецке в сфере добычи угля.