Кемерово, 20 ноября, 2020, 07:21 — ИА Регнум. Одна из крупнейших лизинговых компаний РФ «Трансфин-М» обратилась с многомиллионным иском к трём юрлицам, в том числе к ООО «Горнодобывающая компания «Сибирский угольный альянс» из Кемеровской области. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать дело 8 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от ПАО «Трансфин-М» поступил в суд 3 ноября 2020 года и был принят 9 ноября судей Нечипоренко. Ответчиками по делу на 206 005 929,53 рубля выступают ООО «Кузбасс Майнинг», ООО «Горнодобывающая компания «Сибирский Угольный Альянс», ООО «TB-Строй». Третьим лицом привлечено ООО «ТФМ-Спецтехника».

Истец требует взыскать солидарно с трёх ответчиков в его пользу «задолженность по соглашению о новации №01−08/19/ТФМ/КМ (ДЦ) от 31.08.2019 г. , договорам поручительства №1/19/СУА/ДЦ/ДП/ЮЛ от 31.08.2019 г. и №2/19/ТВС/ДЦ/ДП/ЮЛ от 31.08.2019 г. в размере 197 493 848,33 рубля, из которых задолженность по сумме займа и процентам за пользование займом 152 113 362 рубля, неустойка за неоплаченную в срок сумму займа и процентов за пользование займом 45 380 486,33 рубля», а также «неустойку в размере 0,1%, начисленную на сумму 152 113 362 руб. с 31.10.2020 г. по дату фактической оплаты задолженности».

Отдельно с «Сибирского угольного альянса» требуют неустойки «в размере 0,06% за неоплату требования в срок в размере 4 144 039,53 рубля», «в размере 0,06%, начисленную на сумму 186 668 447,40 руб. с 31.10.2020 г. по дату фактической оплаты задолженности», а с ООО «ТВ-Строй» — неустойку в размере 0,06% «за неоплату требования в срок в размере 4 368 041,67 рубля, неустойку в размере 0,06%, начисленную на сумму 186 668 447,40 руб. с 31.10.2020 г. по дату фактической оплаты задолженности».

Напомним, владельцами ООО «Горнодобывающая компания «Сибирский Угольный Альянс» являются Владимир Рычков и Константин Евлампиев. Рычков также — единственный владелец ООО «Холдинговая угольная компания», которое работает в Новокузнецке в сфере добычи угля.