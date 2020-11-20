Чебоксары, 20 ноября, 2020, 06:41 — ИА Регнум. В редакцию ИА REGNUM поступила благодарность от дочери ветерана Великой Отечественной войны Александра Ивановича Кулагина — Веры Булычевой, которая поблагодарила журналистов «за помощь в защите доброго имени отца». В год 75-летия Победы 89-летнего ветерана федеральные и республиканские чиновники, своеобразно трактуя закон, оставили без президентской и региональной выплат.

Вера Булычева со своим отцом Александром Ивановичем Кулагиным. Фото из семейного архива

За ветерана вступились журналисты и прокуратура. Надзорное ведомство подало судебные иски, выиграв суд первой инстанции против управления ПФР. И хотя на стороне Александра Ивановича были и закон, и президент России Владимир Путин, подписавший в сентябре ещё один указ о выплатах ветеранам, государственная поддержка до него не дошла: он умер до того, как пенсионный фонд (сначала трактуя закон по-своему и судясь с прокуратурой и ветераном, а затем ссылаясь на отсутствие нормативных документов) донёс положенные «президентские» 75 тыс. рублей до ветерана. Его родные подчёркивают, что Александру Ивановичу были важны «не сами выплаты, а справедливое отношение к его боевым заслугам».

Отметим, что во всех смыслах боевые выплаты в честь Победы семья получит после вступления в наследство.

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Публикуем благодарность дочери ветерана Веры Булычевой:

«Выражаю искреннюю признательность журналистам информационного агентства REGNUM и прокуратуре за помощь в защите доброго имени моего отца Александра Ивановича Кулагина, ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла, и его законных прав на выплаты в честь 75-летия Победы. Как участнику сражений, ему были важны не сами выплаты, а справедливое отношение к его боевым заслугам в защите мирных жителей от фашистского подполья.