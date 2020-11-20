Владивосток, 20 ноября, 2020, 06:09 — ИА Регнум. В связи со сложной погодной обстановкой власти Приморья сказали, что планируют ввести региональный режим чрезвычайной ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Primorsky.ru Ведутся работы по ликвидации аварий на электросетях. Приморский край.

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«Запитать электричеством котельные и насосные станции нужно в первую очередь», — такое поручение дал главам муниципальных образований губернатор Олег Кожемяко.

По словам губернатора, работы энергетиков ночью пока результатов не дали.

«Рвутся провода, падают опоры, деревья. Наиболее сложная обстановка во Владивостоке и Артеме — около 150 тысяч человек до сих пор остаются без света, воды и тепла», — добавил Кожемяко.

Primorsky.ru Лед на проводах

20 ноября сильный снег продолжается в Кавалеровском, Красноармейском, Кировском, Пожарском районах, Пограничном, Тернейском, Хорольском округах и Дальнегорске. Осадков выпало от 20 до 50 см.

По словам специалистов, повреждения на линиях электропередач носят лавинообразный характер, прогнозировать их становится все труднее.

«Сильный ветер не позволяет нам работать на высоте. Лёд на проводах приводит к их обрыву и повторным отключениям электричества. Совместно с МЧС сбиваем лёд», — сказали энергетики.

В «Примводоканале» заверили, что к 15:00 по местному времени подключат Артём, пригород Владивостока, Вторую речку, Эгершельд, часть центра, Надеждинский район. Повышающий трансформатор доставят на Горностай.

Олег Кожемяко заявил, что в Приморье планируется ввести региональный режим ЧС.

Primorsky.ru Гололед. Приморский край.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье к полудню 20 ноября, по данным сервиса «Отключения воды и света», во Владивостоке без отопления — 1322 здания, без холодной воды остаются более двух тысяч домов, без электричества — 1995 зданий, нет горячей воды в 1429 домах.

Жители города скупают бутилированную воду, газовые баллоны и печки. Очереди за этими товарами уже выстраиваются приличные. Свои мобильные телефоны жители города заряжают в автомобилях.