Владивосток, 20 ноября, 2020, 05:43 — ИА Регнум. Больницы Первомайского района Владивостока работают в ограниченном режиме из-за отсутствия электроснабжения в следствии обрыва обледенелых линий электропередач. Амбулаторный инфекционный центр на Черемуховой временно приостановил работу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Больничный коридор

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В медучреждениях Владивостока и Артёма есть перебои с энергоснабжением, подача электричества обеспечивается за счёт генераторов. Потребность в поставках дизельного топлива — на контроле минздрава. В больницы, там где нет воды, подвозят бутилированную, также обеспечена доставка горячего питания в стационары.

«Медицинская помощь пациентам оказывается, но из-за отсутствия электричества и водоснабжения скорректирован формат работы — изменена маршрутизация доставки тестов в ПЦР-лаборатории, а также доставка пациентов в медучреждения», — пояснили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация во Владивостоке ухудшается каждый час — обильные осадки и ветер добавляют проблем. Обледенелые линии электропередач обрываются, ветки и поваленные деревья затрудняют восстановительно-ремонтные работы.