Москва, 20 ноября, 2020, 05:14 — ИА Регнум. В пятницу, 20 ноября, в Москве будет облачно, снег, мокрый снег, сильная гололедица. Температура воздуха — 1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Гололед

В ночь на 21 ноября в Москве будет облачно, снег, гололедица. Температура воздуха — 2… 0 °C.

Ветер юго-западный, южный 6−11 м/с (ночью 3−8 м/с), местами порывы 12−17 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 2… +3 °C днём и — 5… 0 °C ночью.

В субботу, 21 ноября, днём в столице ожидается — 1… +1 °C. По области — 3… +2 °C. Ночью в регионе ожидается — 5… — 1 °C, преимущественно без осадков, местами гололедица.