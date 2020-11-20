Вашингтон, 20 ноября, 2020, 04:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который уже объявил о своей победе на выборах, может назвать имя кандидата на пост главы Госдепа сразу после выходных. Об этом со ссылкой на источники 19 ноября сообщает телекомпания CNN.

(сс) Michael Stokes Джо Байден

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По её данным, претендента на должность руководителя внешнеполитического ведомства США Байден может назвать уже в понедельник или во вторник. Ранее газета The New York Times в качестве наиболее вероятных кандидатов называла Уильяма Бернса, бывшего посла США в России в 2005—2008 годах, Сьюзан Райс, бывшую помощницу по национальной безопасности при Бараке Обаме и Криса Кунса, члена комитета по иностранным делам Сената, считающегося одним из ближайших друзей Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд чиновников нынешней администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а также некоторые должностные лица, покинувшие свои посты в последние месяцы, начали налаживать связи с членами переходной команды кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, который уже объявил о своей победе на выборах.

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