Новосибирск, 20 ноября, 2020, 04:41 — ИА Регнум. В Новосибирскую область поступила новая партия вакцины против гриппа. Вакцинация населения проходит в соответствии с графиком. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Nso.ru Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Мы получили ещё одну партию вакцины против гриппа — 60 тысяч доз, что суммарно позволит привить больше половины жителей Новосибирской области. В настоящий момент привиты почти 50% жителей» — заявил Хальзов.

Отметим, что по данным на 19 ноября в Новосибирской области за сутки было зарегистрировано 3797 обращений из-за ОРВИ, госпитализированы 22 человека.