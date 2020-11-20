Москва, 20 ноября, 2020, 03:47 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по крупному финансовому иску банка «Восточный» к компаниям из группы «Бакулин Моторс Групп», которая позиционируется как лидер в некоторых сегментах по производству автобусов. Ответчиками проходили семь компаний. Задолженность в размере более 2 млрд рублей обязался выплатить один из них, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

ООО «Национальный оператор общественного транспорта», которое учреждено во Владимире в 2014 году, обязалось выплатить 2 193 645 120,65 рубля основного долга до сентября 2025 года. Помимо этого, в рамках мирового соглашения есть и более оперативный график, по которому долг планируется погасить «более быстрыми темпами».

По данным ЕГРЮЛ, данное ООО принадлежит ООО «Реновация» из Санкт-Петербурга (на 99%, доля в залоге у банка «Восточный») и ООО «Волгабас групп».

В деле речь шла о задолженности по ряду кредитов, выданных ранее. Проценты по ним будут выплачены после погашения основной задолженности.

Помимо этого, на 24 ноября 2020 года назначено заседание по иску банка к ООО «Волгабас» — «об обращении взыскания на предметы залога по договору №110−111−17/И-3 от 03.08.2017 года». Детали дела пока не сообщаются.

Напомним, речь идёт об автобусном холдинге, основанном депутатом одного из созывов Волжской гордумы Алексеем Бакулиным, чьи данные совпадают с данными сына депутата областной думы двух созывов Анатолия Бакулина, который в разные годы был и советником министра транспорта РФ, и советником губернатора. Проблемы у холдинга, куда входят производственные мощности во Владимирской и Волгоградской областях, начались в 2020 году, когда суд удовлетворил несколько крупных исков банка «Восточный».

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