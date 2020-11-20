С швейцарского трейдера взыскан многомиллиардный долг Антипинского НПЗ
Тюмень, 20 ноября, 2020, 03:17 — ИА Регнум. Судья арбитража Тюменской области Авдеева удовлетворила иск «дочки» Сбербанка — ООО «СБК». С швейцарской компании New Stream Trading AG было взыскано более 12,2 млрд рублей долга. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
В деле, которое слушалось с сентября 2019 года, третьими лицами проходили Антипинский нефтеперерабатывающий завод, его бывший владелец Дмитрий Мазуров, а также Сбербанк. В ходе слушаний были запрошены доказательства — договоры залога и поручительства по обязательствам НПЗ, которые заключены с Мазуровым.
Напомним, в августе 2020 года Сбербанк взыскал с этой же фирмы из Швейцарии долги тюменского завода как с поручителя. Речь шла о сумме свыше 5,8 млрд рублей. 9 декабря 2020 года будет рассмотрена апелляционная жалоба ответчика на вердикт.