Париж, 19 ноября, 2020, 23:43 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса оказала сильное негативное влияние на психическое состояние французов, заявил 19 ноября на пресс-конференции министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

International Labour Organization ILO Косметический салон в Анси, Франция

По его словам, в результате в стране наблюдается рост депрессивных состояний.

«За сентябрь и октябрь психическое здоровье французов значительно ухудшилось. Это явление сопровождалось сильным увеличением числа депрессивных состояний. Причём это наблюдалось в отношении всех слоев населения», — сказал глава минздрава Франции.

При этом министр подчеркнул, что тяжелее всего приходится людям с низким достатком, молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, а также тем, у кого и ранее отмечались психические расстройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о негативном влиянии пандемии коронавируса на психику миллионов людей.