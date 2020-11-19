Дакар, 19 ноября, 2020, 23:27 — ИА Регнум. Более ста человек заразились неизвестной ранее болезнью на западе Сенегала, передаёт 19 ноября местное издание Dacar Actu.

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Как сообщается, все заболевшие — рыбаки, выходившие на промысел между портовыми городами Рюфиск и Мбур, которые расположены недалеко от столицы страны Дакара. В связи с этим специалисты полагают, что источник болезни может находиться в открытом море.

Отмечается, что узаболевших наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев. Всех пациентов со схожими симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.

Мэр города созвал экстренное совещание с участием медиков и представителей рыболовной отрасли для обсуждения ситуации.