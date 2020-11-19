Киев, 19 ноября, 2020, 20:57 — ИА Регнум. Украина готовится к подписанию в начале декабря соглашения о сотрудничестве с глобальным механизмом COVAX по поставке вакцины от COVID-19.

Вакцинация

Об этом сегодня, 19 ноября, сообщила пресс-служба украинского минздрава, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, до 27 ноября будет подписана «техническая потребность» от Украины, до 7 декабря состоится подписание условий сотрудничества.

Пресс-служба цитирует слова министра здравоохранения Максима Степанова, который отметил, что Украина будет получать будущую вакцину против COVID-19 несколькими траншами.

Предполагается, что объем первого транша, предоставленного Украине COVAX, составит около 1,2 млн доз и будет предназначен преимущественно для работников здравоохранения.

Сегодня же Степанов в эфире украинского телевидения уточнил, что в первую очередь будут вакцинированы три группы людей — люди с сопутствующими заболеваниями, медики и пожилые люди.

«Вакцинировать в первую очередь будем группы риска — по здоровью, которые имеют сопутствующие заболевания; по возрасту — это люди, которые старше 65 лет; по профессиональному признаку — это работники сферы здравоохранения», — сообщил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что эксперты недоумевают, почему Украина не воспользуется возможностью закупить в Российской Федерации вакцину от коронавируса, хотя по этому вопросу есть предварительные договоренности.