Москва, 19 ноября, 2020, 20:38 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о борьбе военного ведомства с пандемией коронавируса в России и за рубежом в ходе церемонии награждения победителей фестиваля «Армия России — 2020». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Mil.ru Сергей Шойгу

«М инистерство обороны, Вооружённые силы — это то ведомство, которое не может уйти на самоизоляцию. И в течение всего этого года мы выполняем свои основные задачи. Естественно, участвовали в жизни страны, и в тех сражениях и битвах, которые разворачивались на полях пандемии — так это можно назвать. Тысячи военных врачей участвовали и продолжают участвовать в борьбе с этой заразой. По всей территории нашей страны и за её пределами задействованы все — не только наши врачи, но и наши летчики, инженеры и войска РХБЗ, наши институты. Вы знаете о том, что наш 48-й ЦНИИ является одним из разработчиков вакцины, которая на сегодняшний день у нас по праву считается одной из самых эффективных», — рассказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией силами Минобороны было построено более 10 новейших многофункциональных медицинских центров, военные осуществили гуманитарные миссии в Италии и других странах.