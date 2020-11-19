Бухарест, 19 ноября, 2020, 20:36 — ИА Регнум. Румынский голкипер Чиприан Тэтэрушану, выступающий за «Милан», принял решение завершить карьеру в национальной сборной в возрасте 34 лет, информирует официальный портал Федерации футбола Румынии.

Ralf Roletschek Чиприан Тэтэрушану

«Я играл за Румынию более десяти лет с честью и гордостью. Я был благодарен каждый раз, когда меня вызывали, и за то, что я мог петь гимн, надев самую важную для меня футболку.

Настало время другим румынским голкиперам защищать ворота сборной, а мне — сделать шаг назад», — рассказал Тэтэрушану.

В составе сборнйо Чиприан провел 73 матча. В нынешнем сезоне он появился в двух матчах за «Милан».