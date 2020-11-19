Киев, 19 ноября, 2020, 20:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 19 ноября провел видео-встречу с послами стран «Большой семерки» (G7) и ЕС, аккредитованными в Киеве.

President.gov.ua Видеовстреча Владимира Зеленского с послами стран G7 и ЕС

Встреча была посвящена вопросам выхода из кризиса, который вызвал своими последними решениями Конституционный суд Украины, сообщает пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, Зеленский подчеркнул, что он категорически не воспринимает последние решения Конституционного суда, которые фактически «обнулили» всю систему борьбы с коррупцией. В этом контексте он отметил, что первоочередной задачей украинской власти было обеспечить непрерывную деятельность антикоррупционных органов и восстановить работу системы электронного декларирования.

Также Зеленский представил дипломатам конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса, в частности, «решение вопроса Конституционного суда» (пресс-служба не уточняет, какими методами).

Как сообщает пресс-служба ОПУ, послы G7, в свою очередь, отметили, что поддерживают усилия президента для реализации судебной реформы, которая является ключевым фактором для перехода Украины на новый уровень евроинтеграции.

Также дипломаты полностью поддержали оперативную реакцию украинской власти на решение Конституционного суда Украины и согласились с тем, что нужно обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ.

ИА REGNUM напоминает, что конституционный конфликт на Украине в последние дни несколько затих из-за того, что и президент Зеленский, и спикер Рады Дмитрий Разумков, и часть судей КСУ заразились коронавирусом. По замыслу офиса президента, именно Рада должна принять ряд решений, устраняющих последствия решений КСУ, вплоть до решения о роспуске нынешнего состава суда (хотя это и не компетенция парламента). Ряд СМИ и экспертов утверждает, что настоящая причина кризиса в том, что КСУ уже подготовил решение по земельной реформе, и будет оно не в пользу нынешней власти.