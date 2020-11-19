Москва, 19 ноября, 2020, 20:28 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан провели телефонные переговоры, обсудив выполнение трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает 19 ноября пресс-служба МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан

Главы МИД обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг нагорно-карабахского урегулирования по итогам усилий России для полного прекращения огня и всех военных действий в этом регионе.

«Подчеркнута важность обеспечения выполнения положений трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 9 ноября. В этих целях особое значение приобретает налаживание сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ПРОООН и ЮНЕСКО», — указано в сообщении пресс-службы МИД.

Сергей Лавров разъяснил своему французскому коллеге формы участия российских миротворцев и набор функций российского Межведомственного центра гуманитарного реагирования, развернутого в Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 ноября Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном, также касающиеся ситуации в Карабахе.