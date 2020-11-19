Киев, 19 ноября, 2020, 20:22 — ИА Регнум. Львовские рестораторы обратились к центральной власти Украины с призывом срочно отменить «карантин выходного дня», поскольку это решение «только убьет ресторанный бизнес и выгонит тысячи людей на улицы».

Council for Foreign and Security Policy Львовское кафе

Соответствующее обращение было обнародовано 19 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рестораторы отмечают, что они выступают против «бессмысленных и показательных решений», подчеркивая, что кафе и рестораны Львова оборудованы всем необходимым, чтобы быть безопасными, а в это время тысячи людей находятся в метро, маршрутках и супермаркетах вообще без соблюдения карантинных требований и контроля.

Они требуют от Киева начать реально, а не показательно контролировать выполнение требований безопасности. Авторы обращения даже согласны на полноценный локдаун — «закрывайте все, абсолютно все, но только на понятный срок».

Также в заявлении говорится, что рестораны Львова будут в ближайшие выходные принимать гостей и нести ответственность за наши коллективы, но при этом «работать как партизаны, как бы это нас ни унижало».

«Это Львов — ни одна власть здесь не смогла победить подполье. И вам вряд ли удастся… Вы уже оставили нас без штанов, но мы не дадим сделать это с тысячами наших людей», — резюмировали инициаторы протеста.

ИА REGNUM напоминает, что власти Львова сразу же заявили о том, что не будут подчиняться решению правительства Украины о «карантине выходного дня». Горсовет Львова в рамках своего протеста предпринял ряд нестандартных мер — в частности, специальным указом объявил все субботы и воскресенья до конца ноября рабочими днями. Ситуация осложняется еще и предвыборной борьбой — 22 ноября в городе состоится второй тур выборов мэра.