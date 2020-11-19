Минск, 19 ноября, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Евросоюз сворачивает и замораживает все проекты сотрудничества с официальным Минском и близкими к белорусским властям бизнес-структурами. При этом Брюссель увеличит финансирование прозападной оппозиции в постсоветской республике — участнице программы ЕС «Восточное партнёрство».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Выступая 19 ноября в Брюсселе, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции Евросоюза негативно скажутся на белоруской экономике. Он заверил, что режиму Александра Лукашенко «не поступит ни одного евро из денег, которые выделяет Европейский союз».

«Все наши ресурсы для Белоруссии будут направлены на поддержку её гражданского общества», — пообещал Боррель.

Он сообщил также, что министры иностранных дел стран Евросоюза решили продолжать работу над третьим пакетом санкций, направленных против официального Минска. По словам Борреля, при расширении санкций особое внимание уделяется обоснованию отнесения к «чёрным спискам» белорусских должностных лиц и компаний, поддерживающих нелегитимный режим Лукашенко.

Напомним, накануне парламентарии США одобрили законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии», согласно которому возможно расширение имеющихся и введение новых санкций против чиновников Союзного государства из Белоруссии и России. Поводом стали фальсификации президентских выборов в Белоруссии и жестокое подавление массовых протестных манифестаций, проходящих в Минске и других городах Белоруссии с 9 августа (четвёртый месяц).

Ранее официальный Минск приветствовал «перезагрузку» отношений с США и расширение сотрудничества с ЕС. В 2020 году посольство США в Белоруссии планировало встретить назначенного Дональдом Трампом посла.