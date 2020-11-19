Москва, 19 ноября, 2020, 19:28 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 9 по 16 ноября не изменилась и сохранилась на уровне 45,83 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Дизельное топливо за этот же период подорожало сразу на десять копеек — до 48,41 рубля за литр.

По состоянию на 16 ноября средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла 43,22 рубля, марки Аи-95 — 46,97 рубля, что соответствует уровню предыдущей недели. Между тем бензин марки Аи-98 подорожал на две копейки — до 53,35 рубля.

По данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в шести центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подорожал в Петрозаводске — на 0,2%.

Снижение цен на бензин было отмечено в Красноярске — на 0,6%, Горно-Алтайске и Оренбурге — на 0,1%.

В Москве бензин за неделю подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены в среднем не изменились.