Сургут, Югра, 19 ноября, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Под Сургутом построят самый крупный полигон твёрдых коммунальных отходов в Югре. Об этом сообщает «СургутинформТВ» со ссылкой на директора департамента промышленности ХМАО Кирилла Зайцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Мощность будущего объекта — 350 тысяч тонн отходов. Он рассчитан на обслуживание Сургута, Когалыма и Сургутского района. На согласовании в правительстве ХМАО находится концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию полигона. Планируемый объём инвестиций в полигон — 4,5 млрд рублей.

«Концессионеру после того, как он строит, закупает оборудование, мы компенсируем часть капитальных затрат», — заявил Кирилл Зайцев.