Киев, 19 ноября, 2020, 18:49 — ИА Регнум. США приняли решение выделить морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске помощи на сумму $4 млн, сообщает 19 ноября пресс-служба посольства США в Киеве.

NASA Азовское море

«США посредством программы по экспортному контролю и безопасности границ окажут помощь на $4 млн морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске», — указано в сообщении на странице посольства США в Twitter,

При этом уточняется, что помощь пойдет на новое оборудование, которое поможет морской охране Украины круглосуточно «обеспечивать безопасность» в акватории Азовского моря.