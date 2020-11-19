США дадут Украине $4 млн на «безопасность Азовского моря»
Киев, 19 ноября, 2020, 18:49 — ИА Регнум. США приняли решение выделить морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске помощи на сумму $4 млн, сообщает 19 ноября пресс-служба посольства США в Киеве.
NASA
Азовское море
«США посредством программы по экспортному контролю и безопасности границ окажут помощь на $4 млн морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске», — указано в сообщении на странице посольства США в Twitter,
При этом уточняется, что помощь пойдет на новое оборудование, которое поможет морской охране Украины круглосуточно «обеспечивать безопасность» в акватории Азовского моря.