Брюссель, 19 ноября, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Официальный Минск больше не получит никаких денежных средств от Европейского союза. Об этом заявил 19 ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Piutus Жозеп Боррель

«Мы больше не переведём ни одного евро режиму Лукашенко», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран Евросоюза.

По словам Борреля, все деньги будут направляться на развитие гражданского общества Белоруссии и будут передаваться в страну через различные неправительственные организации.

Напомним, ранее сегодня Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел ЕС в ходе видеоконференции договорились о подготовке нового пакета санкций против Минска, которые затронут предприятия Белоруссии.