Москва, 19 ноября, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Ряд экономических проблем, с которыми столкнулась РФ, не оставляют надежд на укрепление рубля в четырехлетнем периоде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), согласно которому до 2024 года возможно укрепление рубля относительно доллара на 4−15%.

Иван Шилов Рубль

«Приходить к выводу исключительно об укреплении рубля весьма сомнительно. Жизнь дорожает, экономика стагнирует, рубль во власти спекулянтов и при мягкой денежно-кредитной политике вряд ли будет пользоваться спросом, — сказал Ордов. — Потенциальный рост социальных проблем и объемов средств для их финансирования в ближайшие годы не оставляет надежд на 15-процентное укрепление рубля в четырехлетнем периоде. Хотя цикл девальвации рубля в районе пяти лет может дать надежду на некую стабилизацию, но я не думаю, что кто-либо из экспертов АКРА даст руку на отсечение за достоверность результата».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская сказала, что отсрочка в наступлении мирового финансового кризиса могла бы положительно сказаться на укреплении курса рубля.