Астрахань, 19 ноября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Международный аэропорт Астрахани официально получил имя художника Бориса Кустодиева по итогам Всероссийского конкурса «Великие имена России». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, торжественная церемония с участием представителей министерства культуры и туризма региона, аэропорта и деятелей культуры прошла 18 ноября.

Svetlov Artem Астраханский аэропорт

В конце 2018 года Астраханская область присоединилась ко всероссийскому конкурсу, в котором с помощью голосования определялись имена великих земляков, которые присудили 45 российским аэропортам.

Борис Кустодиев родился в Астрахани, долгое время жил здесь и получил художественное образование. В областном центре работает Дом-музей Бориса Кустодиева, в Астраханской галерее хранится его живопись.

С 18 ноября астраханский аэропорт украшает портрет живописца с его легендарной фразой: «Я бы теперь и десять Ялт и столько же Чёрных морей не променял бы на Астрахань. Думаю, что у меня и душа-то по природе астраханка».