Санкт-Петербург, 19 ноября, 2020, 18:22 — ИА Регнум. Петербургский каток в общественном пространстве «Севкабель» на Васильевском острове рискует потерять треть клиентов из-за новых ограничений, связанных с пандемией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 ноября в «Севкабель Порт».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Каток

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Каток на берегу Финского залива официально откроется 21 ноября. Но уже сейчас сотрудникам приходится заниматься его переформатированием.

Так, новые «коронавирусные» ограничения запрещают открытым каткам допускать до льда больше 1 человека на 10 кв. метров.

«У нас 2100 квадратных метров, то есть будет 210 человек. Билеты, скорее всего, будем продавать онлайн — электронная система не позволит продать больше 210», — заявили представители «Севкабеля».

Причем обычно по выходным зимой каток собирал по 300 посетителей одновременно. Таким образом, в эти дни потери составят около 33%.

По будням же на каток редко приходит больше 30 человек за раз. Общественное пространство предлагает посетителям маски и санитайзеры, измерение температуры, будет работать выдача коньков и туалеты, но, вероятно, горожане лишатся общей раздевалки.

«Мы думали об этом, были готовы, что она закроется. За выходные мы ее переформатируем. Очень жаль, ведь она у нас очень хорошая, это то, что нас отличало от многих других катков», — добавили в «Севкабеле».