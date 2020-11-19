Загреб, 19 ноября, 2020, 18:10 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Хорватии было зарегистрировано 3164 новых случая коронавируса, и 49 пациентов скончались, сообщает Национальное управление гражданской защиты.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Хорватии

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По данным HRT, 1944 пациента находятся в больнице и 204 находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Хорватии зарегистрировано 93 879 носителей, 1200 умерли. 74 865 человек выздоровели, а 2 192 за последние 24 часа.

В настоящее время в самоизоляции находятся 39 389 человек.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на заседании 19 ноября правительства объявил о новом пакете мер по борьбе с эпидемией.