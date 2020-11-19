Подгорица, 19 ноября, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Национальные перевозчики из стран бывшей Югославии — Montenegro Airlines, Air Serbia и Croatia Airlines — готовят расписание на следующий месяц, в котором они планируют выполнить 2090 рейсов. Национальная авиакомпания Черногории в декабре выполнит 300 рейсов.

Aero Icarus Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines

Montenegro Airlines в следующем месяце будет летать из Подгорицы в Белград, Франкфурт, Париж, Любляну и Цюрих, а из Тивата — в Белград и, если Россия даст на это зеленый свет, в Санкт-Петербург, пишет ExYu Aviation.

Самыми распространенными направлениями, в которые будут летать самолеты MA, будут Белград, Любляна, Париж и Вена.

С 1 декабря до конца месяца Air Serbia планирует выполнить 1040 рейсов. Сербская авиакомпания будет выполнять полеты из Белграда по 29 направлениям, а из Ниша только в немецкий Хан. Основные маршруты из Сербии будут в Цюрих, Подгорицу, Тирану, Париж и Стамбул.

Croatia Airlines планирует выполнить 750 рейсов в декабре. Хорватская авиакомпания соединит Загреб с тринадцатью внутренними и международными направлениями.

Самолеты Croatia Airlines чаще всего летают во Франкфурт, Амстердам, Цюрих, Рим и Париж.