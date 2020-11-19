Лондон, 19 ноября, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Эпоха сокращения военных расходов должна закончиться, и это будет сделано сейчас, заявил 19 ноября премьер-министр Британии Борис Джонсон.

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Как сообщает ВВС, глава британского правительства объявил о крупных дополнительных вложениях в военную сферу.

В частности, на военные расходы за четыре года будет дополнительно выделено 16,5 млрд фунтов стерлингов (порядка $22 млрд). По словам Джонсона, это позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест и создать 40 тыс. новых.

«Я решил, что эпоха сокращения нашего оборонного бюджета должна закончиться, и она заканчивается сейчас», — цитирует Джонсона ВВС.

Уточняется, что существенная часть из этих денег уйдёт не на принципиально новые программы, а на реализацию старых, в том числе на закупку новой бронетехники, новых кораблей для ВМС и на поддержание ядерного арсенала Британии.