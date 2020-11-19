Челябинск, 19 ноября, 2020, 18:00 — ИА Регнум. В Челябинской области власти ввели дополнительные коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан

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Юридическим лицам и предпринимателям, оказывающим услуги по общественному питанию, теперь запрещается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия. Концерты с участием зрителей допускаются лишь при согласовании с минкультуры региона и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. А с 1 декабря по 10 января под запретом будет обслуживание посетителей по ночам в заведениях общепита. Впрочем, вести торговлю навынос, с курьерской доставкой готовых блюд, по-прежнему можно круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области растёт число заразившихся коронавирусом. Подобная тенденция наблюдается и в целом по России.