Архангельск, 19 ноября, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Архангельские следователи выясняют обстоятельства гибели школьника — восьмиклассник скончался на перемене от остановки сердца. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Предварительно установлено, что у школьника на перемене произошли внезапное ухудшение состояния здоровья и остановка сердечной деятельности. Проведенные реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли», — сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла в школе № 54. По некоторым данным, к летальному исходу привело заболевание школьника.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Идет дорос свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в гимназии Архангельска на уроке физкультуры скончалась ученица. У девочки были проблемы с сердцем.