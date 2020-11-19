Джанкой, Крым, 19 ноября, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Уголовное дело о ДТП в Джанкойском районе Крыма, в результате которого погиб ребёнок, готовится к передаче в суд. О завершении следствия ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 19 ноября.

(сс) eflon Детская игрушка

Трагедия произошла вечером 13 августа 2020 года на улице Гагарина села Новосельцево Джанкойского района. По версии следствия, обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-210 774, не справился с управлением, вылетел с дороги наехал на троих детей, которые играли возле жилого дома. На месте аварии погибла четырёхлетняя девочка, травмы получили десятилетняя и двухлетняя девочки.

Водитель автомобиля был задержан, он полностью признал свою вину, дал показания. Дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.