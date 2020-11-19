Соцопрос: Белорусы не хотят объединяться с Россией
Белоруссия, 29 мая, 2009, 16:29 — ИА Регнум. Большинство белорусов выступают против строительства с Россией Союзного государства с единым президентом, парламентом и валютой. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведённые Белорусским институтом стратегических исследований.
По данным опроса, 54,8% респондентов категорически высказалось против этого. 20,4% выступили за, 24,7% затруднились ответить, сообщает gazeta.by.
При этом доля сторонников вступления Белоруссии в
Стоит отметить, что, как сообщало ИА REGNUM Новости, сегодня, 29 мая, президент Белоруссии