Белоруссия, 29 мая, 2009, 16:29 — ИА Регнум. Большинство белорусов выступают против строительства с Россией Союзного государства с единым президентом, парламентом и валютой. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведённые Белорусским институтом стратегических исследований.

По данным опроса, 54,8% респондентов категорически высказалось против этого. 20,4% выступили за, 24,7% затруднились ответить, сообщает gazeta.by.

При этом доля сторонников вступления Белоруссии в Европейский союз среди опрошенных составляет 33,5%, что на 13,1% больше, чем тех, кто хочет интегрироваться с Россией. 41,2% респондентов считают, что Белоруссия не должна входить в ЕС, а 14,4% составляют сторонники полного вхождения Белоруссии в состав России. 74,1 % опрошенных считают, что Белоруссия должна оставаться независимым государством.