Москва, 19 ноября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Для укрепления рубля необходимо продолжать протекционистскую политику и делать экспорт дорогим. Об этом 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс рубля

«Даже при худшем сценарии социально-экономического развития ЦБ и правительство не дадут подняться доллару выше 100 рублей путём проведения интервенций на валютном рынке, — сказала Скрыль. — Волатильность рубля будет связана с внешнеэкономическими и политическими условиями, ценой на нефть и доступностью инвестиционных ресурсов. Для укрепления рубля необходимо продолжать протекционистскую политику и делать экспорт дорогим. В противном случае от девальвации рубля прежде всего пострадает население».

При таком развитии событий, как пояснила Скрыль, все импортные товары, в частности там, где присутствует большая доля импортных составляющих — автомобили, фармацевтика, отдых за границей, — станут труднодоступными для большинства граждан России.

«Но перепады в курсе рубля к доллару можно ожидать в долгосрочной перспективе. Причинами могут служить внешние угрозы, санкции, торговые войны», — подчеркнула экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в ближайшие годы наиболее реалистичным выглядит курс в 70 рублей за доллар.