Санкт-Петербург, 19 ноября, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Власти Петербурга совершили множество ошибок в борьбе с коронавирусом, за что пришлось поплатиться врачам. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин, процитировав премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля времен борьбы с нацистами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в защитном костюме

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Чиновник сослался на первую речь Черчилля в должности премьера, когда в 1940 году, после вступления британцев во Вторую мировую войну, тот произнес, что ему нечего предложить стране, кроме «тяжелого труда, крови, пота и слез».

«Вот если бы мы знали, чем это обернется, то где-то в марте мы могли обратиться примерно с этими же словами», — заявил Елин, видимо, имея в виду чиновников Смольного.

Он признал, что город попал в ситуацию, на которую власти «не рассчитывали» и развитие которой не предполагали.

«К ней были не готовы. У нас не было специальных пушек против вируса, пулеметы мы тоже не придумали. Мы в общем-то оказались безоружными, не всегда понимали, что нам нужно было делать. Приходилось перестраиваться по ходу, делать большое количество ошибок. Как известно, за ошибки все равно кто-то платит. И, к сожалению, надо признать, что за большое число ошибок пришлось заплатить врачам, за что им низкий поклон и огромное спасибо. Все алгоритмы и способы противодействия, конечно, изобретали на ходу», — сказал Елин в эфире телеканала «78».

В Смольном сформулировали требования к борьбе с вирусом: «оборонительные сооружения» — укрепление медицинского звена, подготовка «личного состава», снабжение, создание штабов и резервов.

«И тогда мы эту оборону выстоим. С большим или меньшим успехом по такому плану мы и двигаемся», — считает Евгений Елин.