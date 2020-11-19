Калуга, 19 ноября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. В Калужской области на модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства (в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда») предусмотрено более 3 млрд 250 млн рублей, в связи с чем особое внимание правоохранительных органов обращено на противодействие серым схемам, хищениям и коррупции. Об этом шла речь 19 ноября на координационном совещании руководителей региональных правоохранительных органов по эффективному раскрытию и расследованию преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщает ИА REGNUM.

Prokuror-kaluga.ru Прокурор Калужской области Константин Жиляков

В настоящее время запросы населения на наведение порядка в сфере ЖКХ требуют постоянного внимания со стороны правоохранителей, считает прокурор Калужской области Константин Жиляков. В регионе вопрос декриминализации сферы жилищно-коммунального хозяйства остается актуальным, требующим особого внимания надзорных органов. В настоящее время жилищный фонд Калужской области включает в себя более 204 тысяч объектов, в том числе свыше 9800 многоквартирных домов, управление которыми осуществляют 285 организаций (185 управляющих организаций и 100 товариществ собственников жилья и недвижимости). За 9 месяцев 2020 года в правоохранительные органы области поступило 64 сообщения о преступлениях в сфере ЖКХ, по результатам рассмотрения которых возбуждено 44 уголовных дела — почти в девять раз больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Участники встречи отметили, что принимаемые меры по противодействию преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе ведомственного контроля и прокурорского надзора, пока ещё недостаточны и требуют внесения корректив в работу прокуроров. По результатам обсуждения были выработаны конкретные меры, направленные на усиление прокурорского надзора по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.