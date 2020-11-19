Москва, 19 ноября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Новая, пятая редакция законопроекта позволяет самозанятым работать в такси только при условии работы с агрегатором, это несет риски для такси в регионах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Такси

«Где будут работать самозанятые таксисты, кроме Садового кольца? Всей провинции отказано в этом, там нет агрегаторов. А значит, люди не смогут переждать и пережить тяжелые времена, поскольку связываться с ФНС никто не захочет», — возмущен Лысаков.

Автор поправок глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия») «формально уступил в этом вопросе, а на самом деле — утопил тему», уверен парламентарий.

«Агрегаторы не работают в небольших городах и поселках, в которых их деятельность убыточна. А вот такси там есть. Более того, оно там замещает общественный транспорт. Такси вызывают по телефону или берут с места парковки. Именно таким таксистам необходимо максимально облегчить административное бремя ведения деятельности, но законопроект лишает их права быть самозанятыми», — сказал депутат.