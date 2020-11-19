Красногорск, 19 ноября, 2020, 17:05 — ИА Регнум. В 2021 году на размещение врачей в подмосковных гостиницах планируется потратить около 270 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

По словам руководителя регионального комитета по туризму Алексея Шимко, средняя стоимость на проживания медработников в гостиницах составляет 1,2 тысячи рублей в сутки.

«В 2021 году у нас 370 миллионов выделено, и около 270 миллионов зарезервировано на размещение врачей на начало года», — сказал Шимко.