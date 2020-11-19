Москва, 19 ноября, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Если цены на нефть не будут снижаться и отток капитала из России не станет расти, то не появится причин и для ослабления курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил ведущий эксперт Института «Центра развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов. Так он прокомментировал прогноз аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о том, что до 2024 года курс рубля может укрепиться на 4−15%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Если цены на нефть не будут снижаться и отток капитала не будет расти, то не будет причин и для ослабления курса рубля. Так что всё зависит от предпосылок. Более того, нужно иметь в виду, что нынешний курс доллара по отношению к рублю несколько завышен из-за внешнеполитических факторов. Так как эти факторы временные, рано или поздно ситуация стабилизируется, — пояснил Пухов. — Весь вопрос в том, будут ли новые санкции в отношении российского госдолга и государственных компаний. Если таких санкций не будет, то восстановление мировой и российской экономик однозначно приведет к нормализации ситуации и стабилизации курса рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что в настоящее время не просматривается серьезных факторов для укрепления рубля, а вот причин для ослабления доллара есть немало.