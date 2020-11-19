Киев, 19 ноября, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает обыски в национальном музее «Революции достоинства» явным символом реванша.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Об этом он заявил на брифинге во Львове сегодня, 19 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко подчеркнул, что нынешняя власть игнорирует достижения «Революции достоинства» (так на Украине официально называют госпереворот-2014 года).

«Какой еще символ реванша лучше было бы подобрать для власти… Сегодня утром в музее Революции достоинства утро началось с обысков. Почему так произошло? Что они там искали? Потому что они боятся идей, которые вдохновили украинцев во время революции достоинства», — отметил политик, глава партии «Европейская солидарность».

Напомним, что согласно заявлению силовиков, обыски проводятся на основании постановления Голосеевского районного суда Киева в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 УК Украины относительно возможных злоупотреблений при расчетах с подрядными организациями, которые должны были провести работы по строительству музея. Следователи подозревают руководство музея и одно частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 млн грн (чуть меньше 4 млн долларов).