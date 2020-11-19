Бишкек, 19 ноября, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями задержала бывшего генерального директора Киргизского национального академического театра оперы и балета Болота Осмонова.

Задержание

В ведомстве отмечают, что Осмонова подозревают в злоупотребления должностным положением.

Следствие установило, что экс-глава театра заключил заведомо невыгодный договор, из-за которого бюджету Киргизии был нанесен ущерб в особо крупном размере — на сумму более 1 млн сомов (более 900 тысяч рублей).

В ближайшее время суд должен будет принять решение об избрании меры пресечения в отношении Болота Осмонова.