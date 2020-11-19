Киев, 19 ноября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Без введения полного локдауна на месяц Украине никак не удастся изменить к лучшему ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

Russian.news.cn Полный локдаун

Об этом говорится в анализе Киевской школы экономики, который опубликован в украинских СМИ сегодня, 19 ноября.

В документе отмечается, что для контроля заболеваемости на Украине нужно тестировать в пять раз больше, чем делают сейчас. В частности, при 11 тысячах новых случаев за сутки следует проводить 220 тыс. ПЦР-тестов ежедневно.

Также специалисты отмечают, что в результате принятых властью мер ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Украине в лучшую сторону не изменилась. Сейчас по всей стране наблюдается неконтролируемая вспышка, и только четыре области находятся в зоне условной «умеренной вспышки».

В анализе говорится, что при текущем заполнении койкомест в стране, критическая нагрузка на систему здравоохранения возможна уже в декабре.

По мнению специалистов КШЭ, властям Украины необходимо расширить ограничения, которые действуют сейчас как карантин выходного дня, на будни и выходные, чтобы «радикально уменьшить распространение коронавируса и взять его под контроль». Отдельно подчеркивается, что ограничения необходимо сопровождать пакетом экономической поддержки для бизнеса и граждан.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки на Украине, согласно официальной информации, провели 40.585 тестирований методом ПЦР и обнаружили 13.357 новых случаев COVID-19. Это новый антирекорд для страны.