Москва, 19 ноября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, они будут перечисляться гражданам напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 19 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Листок нетрудоспособности

«Через работодателя, на предприятии где я работаю, больничный выплачивался сразу по предоставлении листа нетрудоспособности. теперь по закону 5 дней работодатель отправляет документы, потом 10 дней страховая решает платить или нет, и если решит платить то в следующем месяце только выплата, а может, решит и не выплачивать», — написал Эдуард П.

Многие комментаторы отметили, что новый порядок выплат кажется им крайне неудобным, по сравнению с принятым ранее. Граждане отмечают, что теперь в особых случаях они будут затрачивать куда больше времени, чтобы получить необходимые выплаты.

«Очень не удобны эти ваши прямые выплаты. Первые три дня переводит работодатель. Далее фонд все остальное и только на карту МИР. А если тебе нужна справка 2-ндфл: одну часть справки возьми у работодателя, а вторую заказывай в фонде. То есть придется минимум два раза ездить. И один адрес на весь город миллионик», — пишет пользователь Антон.

Отдельные пользователи заявили, что считают выплаты со стороны работодателя более комфортными и вырази своё непонимание того, зачем было менять устоявшийся порядок вещей?

«Такое впечатление человек не очень понимает, как реально работают службы. Какое нафиг удобство и быстрее? Сейчас принёс работодателю больничный, он произвел перечисления и затем компенсировал их из фонда. В случае ошибок работник идет к работодателю и все решает без лишней возни. Теперь деньги идут из фонда, как куда в какие сроки, ошибка в любой запятой это гора бумаги и стертые до колен ноги работника (а соответственно отгулы по основному месту работы). Зачем ломать то, что работает нормально годами?», — задаётся вопросом Гергий Ю.

Нашлись и те, кто заподозрили правительство в том, что оно, пользуясь новым порядком, попросту пытается подключить как можно больше пользователей к карте МИР. Граждане высказывают своё несогласие с таким подходом.

«Выплаты только на карту Мир, которую декретница сама должна выпустить в банке, передать работодателю плюс написать заявление с новыми реквизитами. Работодатель этот пакет передаёт в фсс, ничего не упростили. Все идёт к тому, что скоро каждого работника обяжут иметь карту Мир. Вот и все», — пишет Екатерина П.

Напомним, 19 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, они будут перечисляться гражданам напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя.