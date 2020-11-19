Москва, 19 ноября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Препятствием для массового перевода сотрудников на дистанционную работу является низкая пропускная способность домашнего интернета, сообщает 19 ноября Телеспутник со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией Техносерв Cloud.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Работа за ноутбуком

По утверждению компании, о таком препятствии заявили 49% из общего числа опрошенных.

Кроме того, респонденты считают препятствием повышенные риски нарушения требований безопасности (46%), халатность или ненадлежащее использование корпоративных устройств (20%), а также недостаток кадров для управления большим количеством удаленных устройств сотрудников (13%).

Исследование показало, что 32% компаний среднего и малого бизнеса не были готовы к широкомасштабному и быстрому переходу к удаленной работе из дома, вызванной пандемией коронавируса. Порядка 51% ИТ-специалистов испытали трудности в процессе перехода, а 21% сообщили, что до сих пор сталкиваются с проблемами.

До введения комплекса карантинных мер только у 14% компаний более половины сотрудников работали из дома. На сегодняшний день более 64% компаний перевели не менее половины сотрудников на удаленный формат работы.

61% респондентов говорят, что все ИТ-проблемы, с которыми они столкнулись во время перехода, были решены, почти четверть (24%) признают, что были исправлены только некоторые из их проблем, а еще 5% отмечают, что ни одна из них не устранена до сих пор.

«Исследование показало, что значительное количество компаний необходимость перехода на удаленный формат работы застала врасплох. Большинство организаций не были готовы поддерживать масштабную модель работы на дому в таких условиях в сжатые временные рамки. В результате многие компании испытали проблемы с ИТ в процессе перехода, а некоторые все еще борются с этими проблемами», — сообщил руководитель Техносерв Cloud Михаил Блинов.

Исследование проводилось в сентябре-октябре 2020 года среди более чем 100 руководителей и ИТ-специалистов компаний малого и среднего бизнеса, работающих в Москве.