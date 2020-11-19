Суд вынес мягкий приговор по делу о пытках осуждённого в Ярославле
Ярославль, 19 ноября, 2020, 16:21 — ИА Регнум. 19 ноября Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор бывшим сотрудникам колонии №1, которые обвинялись в избиении осуждённого Евгения Макарова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.
Макаров был избит сотрудниками колонии в 2017 году. Его жалобы и обращения оставались без должной реакции вплоть до публикации летом 2018 года видеозаписей избиения, которое журналисты назвали пытками. Сотрудники колонии наносили множественные удары по ногам, туловищу и голове. В основном удары наносились резиновой палкой по пяткам осужденного, чтобы скрыть следы применения физической силы.
По уголовному делу проходили 13 человек, включая руководство колонии. В итоге суд оправдал начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова.
Остальные признаны виновными в превышении должностных полномочий. Младшие инспекторы колонии Игорь Богданов, Алексей Бровкин, Андрей Зыбин, Александр Морозов получили наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Старший инспектор Максим Яблоков получил 4 года 3 месяца колонии общего режима. Старший уполномоченный Сипан Мамоян и инспектор отряда Алексей Микитюк получили три года колонии, младший инспектор Алексей Андреев — 3 года и два месяца, младшие инспекторы Сергей Драчёв, Дмитрий Соловьёв, Руслан Цветков — 3 года пять месяцев.
При этом Андреев, Драчёв, Момоян, Микитюк, Соловьёв и Цветков были освобождены из-под стражи в зале суда, так как уже фактически отбыли наказание во время следствия.
Сторона потерпевшего не согласна с приговором и считает его излишне мягким и несправедливым.
Сторона потерпевшего намерена обжаловать приговор.