Москва, 19 ноября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. В новогодний период система здравоохранения всегда испытывает дополнительную нагрузку. Об этом на селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов страны заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

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"Новогодние праздники — это всегда дополнительные испытания и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения», — сказал Мурашко.

Он призвал регионы уже сегодня начать подготовку к новогоднему периоду в виде обеспечения бесперебойного функционирования стационаров и амбулаторий, а также лабораторий.

Мурашко подчеркнул, что помощь должна оказываться полностью, а тестирование и выписка пациентов — без задержек.