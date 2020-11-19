Москва, 19 ноября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. В настоящее время не просматривается серьезных факторов для укрепления рубля, а вот причин для ослабления доллара есть немало. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогноз аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), эксперты которого ждут укрепления рубля относительно доллара на 4−15% до 2024 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«На мой взгляд, следует обратить внимание на формулировку — не укрепление рубля, а падение курса доллара. Факторов для серьезного укрепления рубля я пока не вижу: экономика остаётся слабо диверсифицированной и оттого зависимой от цен на нефть, уровень производства находится далеко от показателей развитых стран. С чего рублю укрепляться? — поинтересовался Ковригин. — А вот факторов падения доллара немало. К ним можно отнести укрепление китайской экономики, диверсификацию валютных сбережений стран, рост экономики Еврозоны и т. д.».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова рассказала о том, какие отрасли в РФ заинтересованы в ослаблении национальной валюты РФ.