Москва, 19 ноября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Большинству промышленных предприятий России выгодно укрепление рубля, а не ослабление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Отрасли экономики РФ, ориентированные на импорт, заинтересованы в укреплении рубля. И наоборот, экспортные отрасли — это основные выгодоприобретатели от девальвации курса российской национальной валюты, — сказала Степанова. — Пока мы остаемся страной, ориентированной на экспорт, со слабо диверсифицированной экономикой, плавная девальвация рубля помогает балансировать государственный бюджет. Но необходимо помнить, что резкое изменение курса рубля в любую сторону беспокоит бизнес-сообщество гораздо больше, чем небольшие колебания валютного курса. Большинству промышленных предприятий России все же выгодно укрепление рубля, а не ослабление».

Именно к ним, как пояснила Степанова, относятся предприятия, производящие транспорт, оборудование, работающие в фармацевтической, легкой и швейной промышленности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова заявила, что оптимистичные новости о создании вакцины против коронавируса будут позитивно сказываться на укреплении национальной валюты России.