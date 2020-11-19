Москва, 19 ноября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Россия наращивает объемы экспорта золота за счет увеличения объемов добычи и высоких цен на мировых рынках, считают аналитики Института РУССТРАТ. Авторы публикации «Экспорт золота из России, или Как продают скандал» указывают, что слухи о том, что Россия распродает свой золотой запас, абсолютно не соответствуют действительности.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Рост продаж связан с увеличением добычи золота, высокими ценами на мировых рынках, которые благоприятствуют экспортерам, ведь золото — это обычный товар. Если в 2017 году было добыто 311 тонн, то в 2019 году — 360 тонн, а в этом году будет добыто еще больше. Государство покупает чуть больше половины всего объема добычи, а остальное продается как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Ведь золото это тоже товар.

«А почему бы не продавать, если мировая цена на золото поднялась с 1500 долларов за тройскую унцию в январе до 1700 долларов в марте и пробила планку в 2000 августе?» — отмечают эксперты Института.

Откуда же появилась информация, что Россия продает золото из-за сложного экономического положения?

«Государство в лице ЦБ или Гохрана свое золото не продает вовсе. По крайней мере, это хорошо видно по официальной статистике текущих запасов. Они растут, а не уменьшаются», — объясняют ситуацию с золотовалютными резервами России авторы публикации.

Именно путаница в понятиях «продажа добытого золота» с «продажей золота государства» и порождает различные спекуляции на эту тему.

«В 2017 золотой запас увеличился на 223 тонны, в 2018 — на 275 тонн, в 2019 — на 157,95 тонны. Общий объем хранения достиг 2271 тонны (январь 2020), что превышает расчетный норматив по общей структуре ЗВР страны», — такими цифрами отчетности подтверждают свои заключения эксперты Института РУССТРАТ.

ИА REGNUM напоминает, что Институт РУССТРАТ создан 29 апреля 2020 года. Основными задачами института являются выработка стратегических подходов к внешней политике России, совместимых с ее геополитическими и экономическими интересами, в том числе посредством проведения научных и исследовательских разработок, содействия в формировании политических и экономических стратегий России на международной арене. Возглавляет Институт Елена Панина — депутат Госдумы РФ, доктор экономических наук, профессор.